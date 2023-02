INVIATO CITTADINO Un grande Caravaggio

Un grande Caravaggio, quello proposto in una formidabile tre giorni al Teatro Porta Portese da Stefano de Majo.

Non nuovo alla raffinata e intensa diegesi di grandi personaggi (San Francesco, Leonardo, Canova…), de Majo ha incantato gli spettatori della capitale con tre rappresentazioni (3-5 febbraio) al teatro di via Portuense.

“I riflesso del genio tra Pasolini e Petrolini”, esergo del racconto, fornisce la misura della forte capacità creativa-analogico-citazionale dell’autore-attore, che si rivela in grado di effettuare scorribande culturali fra personaggi del mondo dell’arte e della cultura di ieri e di oggi.

A dargli man forte, la sodale di sempre: Emanuela Boccacani (Flauto, Handpan, Percussioni e movimenti scenici) che lo ha affiancato anche nel Canova proposto ai Notari in cui abbiamo visto rivivere fasi salienti della biografia e dell’opera del grande scultore.

Valore aggiunto delle Coreografie di Romana Sciarretta e del Visual design Paul Harden. Premio Biennale di Venezia 2022, Ponte Vecchio Firenze 2022 e Menotti Art Festival Spoleto 2022.

Successo pieno per un lavoro che non finisce di stupire. Con una citazione caravaggesca: "Quello che voi chiamate ombra, per me è soltanto un'altra luce".

Degna di nota, la presenza in sala Marco Tullio Barbone regista scrittore e sceneggiatore da generazioni: suo padre sceneggiò, tra i tanti lavori di rilievo, i film di Bud Spencer e Terence Hill.