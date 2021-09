Carabinieri, cambio al vertice di cinque compagnie del perugino: i nuovi comandanti

"Un cambio della guardia significativo ma in chiave di assoluta continuità, in ruoli che l’Arma ritiene essenziali per garantire i tradizionali obiettivi di prevenzione della criminalità e prossimità al cittadino". Così il colonnello Stefano Romano, comandante provinciale dei Carabinieri di Perugia, ha presentato i cinque avvicendamenti al vertice di cinque delle nove compagnie del perugino.

I nuovi comandanti sono il capitano Luca Battistella (Città della Pieve), il capitano Tamara Nicolai (Perugia), il capitano Simone Alfano (Norcia), il capitano Teresa Messore (Spoleto) e il capitano Vittorio Jervolino (Assisi) che prendono rispettivamente il posto del capitano Andrea Caneschi, del maggiore Pierluigi Satriano, del capitano Pasqualino Trotta, del capitano Aniello Falco e del tenente colonnello Marco Vetrulli, tutti destinati ad altri incarichi come il capitano Giulia Maggi.

"Si tratta di giovani ufficiali di elevato profilo professionale - ha aggiunto il colonello Romano -, con diversificate esperienze alle spalle, entusiasti e desiderosi di mettersi alla prova nella realtà umbra. Colgo intanto l'occasione per ringraziare i colleghi che lasciano i loro incarichi perugini per altre destinazioni, nell’ambito dei fisiologici cambi di incarico e in relazione alle conseguenti prospettive di carriera".