"I carabinieri e le comunità", ecco il calendario storico dell'Arma per il 2024

La creatività dello studio Pininfarina e la “penna” di Massimo Gramellini firmano il calendario storico dell’Arma dei carabinieri 2024 che è stato presentato martedì a Roma dal comandante generale, generale Teo Luzi e, quindi, a Perugia, dal comandante provinciale, colonnello Sergio Molinari.

Il tema dell’anno è ”I Carabinieri e le Comunità” e in particolare alla figura del carabiniere come punto di riferimento della collettività. Una presenza costante accanto alla cittadinanza, da momenti storici per il nostro Paese – come il referendum tra Monarchia e Repubblica nel 1946 – a quelli della vita quotidiana – come la recente alluvione in Romagna. La vicinanza, la capacità di contatto e di ascolto, le tante attenzioni, piccole e grandi, ai bisogni delle persone, dalle città metropolitane fino ai borghi più remoti di provincia, con le quali i Carabinieri corrispondono alle istanze di rassicurazione sociale proprie di ogni comunità, sono il fil rouge che caratterizza da sempre l’operato dell’Arma e che ci accompagna attraverso i 12 racconti del Calendario 2024.

Le storie, descritte dalla penna di Gramellini, narrano alcune delle gesta più eroiche – come il sacrificio consapevole compiuto a Fiesole – ed altre appartenenti alla vita di tutti i giorni - come il sostegno alle persone più fragili nella quotidianità o durante eventi straordinari come la pandemia da Covid19. Oltre al calendario storico, sono stati presentati dal colonnello Molinari, quello da tavolo e il planning. Il calendario da tavolo è dedicato a 12 borghi d’Italia, tra cui anche Spello.

Il ricavato della vendita dei prodotti editoriali dell'Arma, come da tradizione, saranno destinati a iniziative di beneficenza.

L’intero ricavato della vendita di questo calendarietto da tavolo è devoluto, come accaduto negli anni precedenti, all’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri.

Il Planning da tavolo, in scia con le altre opere, è incentrato anch’esso sul tema del “controllo del territorio”. Anche stavolta il ricavato sarà devoluto ad un reparto pediatrico, individuato quest’anno nel Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria.

Link del Calendario Storico

www.calendario.carabinieri.it