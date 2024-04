Carabinieri Perugia, il congedo del luogotenente Angelo Borsellini

I carabinieri di Perugia annunciano che "dopo 39 anni di servizio, di cui oltre 30 con funzioni di comando, si congeda il luogotenente carica speciale Angelo Borsellini, comandante del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro".

L’ispettore, prosegue la nota, "originario di Gubbio, ha iniziato la sua carriera nel 1985 presso la Scuola Allievi Carabinieri di Benevento proseguita poi presso Stazioni in Emilia Romagna e Sardegna, prima di fare rientro in Umbria nel 1996 quale Comandante del Nil di Perugia, incarico nel quale è rimasto fino al congedo. Nell’incarico numerose sono state le sue attività di contrasto ad ogni forma di lavoro irregolare: l’ultima condotta solo pochi giorni fa a tutela di lavoratori sfruttati in tutto il centro Italia".