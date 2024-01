Cambio della guardia alla Compagnia Carabinieri di Perugia, nuovo incarico per il capitano Tamara Nicolai

Il capitano Tamara Nicolai lascia l’incarico di Comandante della Compagnia Carabinieri di Perugia, assunto nel settembre 2021, dopo aver ricoperto analogo ruolo presso il Comando della Compagnia di Pontecorvo.

Il comandante provinciale, colonnello. Sergio Molinari, nel salutare e ringraziare il capitano per l’impegno profuso e il servizio reso alle comunità del capoluogo e delle aree contermini in oltre due anni, ha formulato i migliori auguri per i successi e le gratificazioni personali e professionali che potrà conseguire in ragione delle peculiari capacità che la caratterizzano, dimostrate nel periodo di permanenza sul territorio perugino.