Carabinieri forestali dell'Umbria, scelto il nuovo comandante

Cambio al vertice dei carabinieri forestali dell'Umbria. "Dopo 24 anni di servizio con vari incarichi nei reparti del territorio umbro, il colonnello Gaetano Palescandolo viene trasferito a Bologna al Comando della Regione Carabinieri Forestale Emilia Romagna", annuncia una nota dell'Arma.

A sostituirlo "è stato chiamato il tenente colonnello Carlo Saveri, laureato in Scienze Forestali all’Università degli Studi di Firenze e arruolato nel Corpo Forestale dello Stato, che prima del suo arrivo nel capoluogo umbro ha ricoperto incarichi presso l’ufficio Biodiversità di Lucca, al Comando Provinciale CFS di La Spezia e al Comando Provinciale CFS di Siena e reparto Biodiversità di Siena". E ancora: "Trasferito in Umbria nel novembre 2022 comanda il Gruppo Carabinieri Forestale di Perugia e dal 15 dicembre ha assunto anche l’incarico in sede vacante del Comando Regione Carabinieri Forestale dell’Umbria".