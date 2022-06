Carabinieri, festa per i 208 anni al Frontone. Il comandante della Legione Umbria: "Reati in calo, lotta alla droga senza soluzione di continuità"

I reati calano, soprattutto quelli predatori. Di circa il 14%. Rimane "robusta" l'attività di contrasto al traffico e allo spaccio di droga che, nei primi mesi del 2022, ha portato, in Umbria, sequestrare oltre 260 chili di droga e arrestare 45 gli spacciatori. A sottolinearlo, il generale Antonio Bandiera, comandante della Legione Umbria, nel corso della cerimonia per il 208esimo anno di fondazione dell’Arma. La cerimonia si è svolta ai giardini del Fronte, alla presenza di numerose autorità civili, militari e religiose, tra cui il prefetto di Perugia, Armando Gradone, il procuratore generale Sergio Sottani, il procuratore della Repubblica, Raffaele Cantone, il sindaco Andrea Romizi, la presidente della Provincia di Perugia Stefania Proietti, il presidente del consiglio regionale Marco Squarta, il questore di Perugia Giuseppe Bellassai e il cardinale Gualtiero Bassetti. Schierati i carabinieri di tutte le specialità, alcuni dei quali hanno ricevuto un riconoscimento per i particolari meriti acquisiti nel corso del servizio. Il comandante Bandiera ha ricordato che “in Umbria l'Arma dei carabinieri procede per il 74 per cento del totale di tutti i delitti commessi nella regione”, con l’attività di contrasto a traffico e spaccio che ha definito “molto intensa”. Il comandante ha quindi ricordato come ”molti militari hanno sofferto e soffrono per le conseguenze della pandemia” e che “molti famigliari dei nostri carabinieri hanno perso per questo la vita”. Il generale Bandiera ha, poi sottolineato l’impegno dell’Arma nei confronti dei più piccoli, ricordando i costanti incontri nelle scuole per promuovere la cultura della legalità, un “impegno che non ammette diserzioni”. Sessanta nell’ultimo anno, in alcuni casi coinciso con l’iniziativa “Un albero per il futuro”, che si è concluso con piantumazione di un albero donato dai forestali. Alla cerimonia, in rappresentanza di tutti gli studenti dell'Umbria, erano presenti alcuni allievi dell'istituto comprensivo “Perugia 3”.

Tra le specialità schierate e i nuovi compiti attribuiti all’Arma, il generale Bandiera, ha sottolineato quello di polizia ambientale. Un compito che è frutto della fusione con il Corpo forestale e la nascita dei carabinieri forestali.

“Fedele ai suoi principi, l’Arma ha acquisito nuove capacità. È molto importante il ruolo di polizia ambientale che oggi svolgiamo, parliamo della più grande polizia ambientale d’Europa. Qui in Umbria ci stiamo distinguendo in particolare con nuove campagne operative a tutela della verde Umbria. Ricordo, tra tutte, Il controllo ai rifiuti su strada, un’attività iniziata in via sperimentale proprio qui da noi e ora diventata una procedura operativa su scala nazionale. Voglio ricordare le altre attività che vengono portate avanti, come quelle finalizzate a tutela fiume e dei nostri terreni coltivabili, sono aumentati i controlli su sversamenti in acque e terreni”.Ma "oltre i dati operativi - ha sottolineato ancora il comandante della Legione Umbria - è importante la vicinanza, l’ascolto".