Carabinieri, cambio al vertice del comando provinciale di Perugia. Dopo 3 anni il colonnello Romano lascia l'Umbria

Cambio al vertice del comando provinciale dei carabinieri di Perugia. Il colonnello Stefano Romano, dopo tre anni, lascia l’Umbria per assumere l’incarico di capo ufficio cerimoniale del Comando Generale dell’Arma a Roma.

“Sono stati tre anni piuttosto intensi sia per l’impegno profuso che per i successi conseguiti, passando dalla chiusura totale del periodo covid alla repentina e completa ripresa delle attività economiche, del turismo e della socialità. Sono estremamente soddisfatto del lavoro svolto dagli uomini e donne dell’Arma sul territorio della provincia di Perugia. Cittadini e istituzioni dimostrano non solo rispetto e gratitudine, sentimenti che ci hanno sostenuto nel quotidiano impegno per contrastare la criminalità e assistere la popolazione, ma anche volontà di collaborare attivamente e affrontare temi importanti come la violenza contro le donne, quella minorile, la prevenzione dei reati e l’attenzione per le fasce deboli, contribuendo sensibilmente, in definitiva, ad accrescere il senso di sicurezza di tutti".

“Vorrei ringraziare il prefetto Gradone per la guida e il coordinamento delle attività di prevenzione e i procuratori Cantone, Monteleone e Ferrigno, per quello investigativo. Soprattutto, però, la mia gratitudine va ai comandanti e ai carabinieri, donne e uomini, che riservano al servizio quotidiano tante energie, impegno e dedizione” ha sottolineato ancora.

“Ancora, un sincero grazie anche ai giornalisti delle testate della provincia che tanta parte hanno avuto, con la loro attenzione continua, a garantire una cronaca seria e professionale, presupposto indispensabile quando si parla di sicurezza”.

Al posto del colonnello Romano, la prossima settimana si insedierà il colonnello Sergio Molinari, attualmente in servizio a Lamezia.