Cucciolo di capriolo ferito da un trinciaerba, l'Enpa: "E' vivo per miracolo"

"È vivo per miracolo il piccolo capriolo arrivato ieri in emergenza, vittima di un trinciaerba. Le ferite sono state ricucite ma ha una brutta frattura. Il piccolo è vigile e oggi ha anche iniziato a mangiare, ma la prognosi resta purtroppo incerta", scrive l'Enpa di Perugia su Facebook.

Il Centro Recupero Animali Selvatici spiega che "tra maggio e giugno, durante la falciatura di prati e foraggere, chiediamo la massima attenzione. Le femmine di capriolo partoriscono tra l'erba e i piccoli, per i primi giorni di vita, non hanno una tendenza alla fuga ma piuttosto si immobilizzano. Il rumore della falciatrice non farà scappare l'animale, che finirà mutilato dalle lame e il più delle volte morirà tra atroci sofferenze".

Infine, l'appello a contadini e agricoltori: "Verificare la presenza di cuccioli prima dello sfalcio. Esistono modalitá e strumenti idonei allo scopo, vi chiediamo di adottarli per evitare la morte non solo di piccoli ungulati ma anche di cuccioli di lepre e di tanti uccelli che nidificano a terra".