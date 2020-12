Capodanno, l'avvertimento del Questore di Perugia: "Feste? Interverremo con il massimo rigore"

Il Questore di Perugia, Antonio Sbordone, annuncia controlli a tappeto e 'massimo rigore' per la notte di Capodanno.

L'attenzione "sarà altissima riguardo il regolare utilizzo dei giochi pirotecnici che potranno essere eseguiti, ma sempre nel rispetto delle normative anti Covid-19, nei confronti della chiusura dei locali di pubblico spettacolo come ad esempio bar, discoteche e sale da ballo nonché degli assembramenti in genere".

Come spiega il Questore "non viene esclusa, nonostante la cittadinanza risulti aver compreso l’importanza del rispetto di determinati comportamenti, l’ipotesi di organizzazione di festeggiamenti che potrebbero portare ad assembramenti pericolosi in locali notturni da ballo o strutture, all’occasione, adibite a feste private, in tal caso le Forze di Polizia interverranno con il massimo rigore".