Chi ben comincia… visite e percorsi guidati in Galleria nazionale dell'Umbria per un Capodanno d'oro

"Chi ben comincia… dovrebbe venire a visitare la nostra Galleria!", con questo slogan si ricordano le iniziative per la fine del 2023 e l'inizio del 2024 per il polo museale, con la fresca nomina a direttore di Costantino D'Orazio.

Grazie a Sistema Museo, il 30 dicembre (alle 16.30) e il 31 dicembre (alle 11.30) i visitatori potranno scoprire la Galleria, con un itinerario guidato alla scoperta dell'arte in Umbria dal Medioevo al Novecento attraverso i principali capolavori esposti. Le visite hanno un costo di € 5 oltre il normale biglietto di ingresso. È necessario presentarsi un quarto d’ora prima dell’inizio della visita per il pagamento e il deposito delle borse in guardaroba. Per info e prenotazioni: gnu@sistemamuseo.it.

Il 1° gennaio 2024 apertura dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.00), secondo la normale tariffazione, per festeggiare insieme a voi un nuovo inizio.

Alle 10.30 e alle 15 la possibilità di partecipare a un Capodanno d’oro, un percorso guidato alla scoperta dei dipinti a fondo oro che caratterizzano la collezione della Galleria Nazionale dell’Umbria, dal Maestro di San Francesco a Piero della Francesca; alle 11.30 e alle 16.00 un approfondimento dedicato alla mostra Un mare tutto fresco di colore. Sandro Penna e le arti figurative: entrambe le attività sono gratuite e comprese nel biglietto di ingresso; per partecipare è necessario esprimere la volontà di adesione al momento dell’acquisto del ticket in biglietteria; i gruppi saranno formati da massimo 25 persone.