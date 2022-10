INVIATO CITTADINO Come evadere dalla reclusione attraverso il teatro

Come evadere dalla reclusione attraverso il teatro. Persone non personae. Interessante progetto di recupero a Capanne. Attraverso lo strumento del teatro. Col supporto di Fondazione Perugia e col contributo artistico e organizzativo del Teatro Stabile dell’Umbria.

Lo illustrano a Palazzo Graziani, insieme al direttore del carcere Bernardina di Mario, un qualificato manipolo di operatori del mondo della cultura. Che si può, e si deve, promuovere… anche in carcere. La pandemia ne ha rallentato il dinamismo, ma niente si è interrotto. Anzi: è ripreso con rinnovato entusiasmo.

Alla presentazione, la garbata Daniela Monni, presidente della Commissione welfare di Fondazione Perugia, S. Salerno, in sostituzione del direttore del Teatro Stabile dell’Umbria (Nino Marino), la regista Vittoria Corallo (già ammirata in ruoli teatrali insieme al nostro Filippo Timi). Introduzione di Fabrizio Stazi, direttore di Fondazione Perugia.

Il progetto ha per brand il detto latino PER ASPERA AD ASTRA, per dire che si arriva alle “stelle” attraverso le difficoltà. Un tempo si diceva “dalle stalle alle stelle”, con un calembour che, a un esame semiologico rigoroso, mostrava la corda per evidente volgarità. Ma in qualche modo vorrebbe essere sinonimo di obiettivo raggiunto. E in tal senso diventa accettabile.

E se la città non va verso il carcere, è quest’ultimo che viene incontro alla città. Superando il colpevole muro dell’indifferenza. Le pareti di Capanne si espandono e abbracciano la comunità cittadina.

Lo diceva Gramsci: “Se il popolo non va incontro alla cultura, è la cultura che deve andare verso il popolo”. Brocardo che, mutatis mutandis, ben si attaglia all’esperienza oggi sotto i riflettori.

Se la società civile non va dentro (a scoprirne colori e dolori), è il carcere che esce fuori. Ed è giusto che si vada, nei giorni del 26 e 27 ottobre, ad assistere allo spettacolo offerto dai detenuti (“Balera” dagli “Uccelli” di Aristofane). Una metamorfosi giocoso/drammatica con un semplice e “rivoluzionario” cambio di consonante (Balera/Galera). E Vittoria Corallo chiarisce e declina, in modo persuaso e convincente. Brava è dire poco.

Perché si spiega che il carcere non deve essere mortificazione, ma preparazione per il futuro. Ci crede fortemente anche Vittoria, attrice, regista, specialista della formazione teatrale.

L’arte è dunque un efficace strumento per il superamento dell’egoismo. Può offrire opportunità. E allora la metafora di ASPERA sono il covid e le sue nefaste, limitanti conseguenze. Mentre gli ASTRA da raggiungere assumono la forma del teatro Morlacchi. Senza trascurare la performance che verrà proposta proprio a Capanne.

Gli antichi chiamavano PERSONA la maschera teatrale. Mentre, in questo caso, si getta la maschera per assumere il ruolo e la dignità di PERSONE.

Ma che non si dica – come la volpe della fabula di Fedro – CEREBRUM NON HABET. Operatori e carcerati, veri protagonisti di questo straordinario esperimento, sono persone. E di cervello ne hanno. Ma hanno parecchio anche… di cuore. Qualcuno ha scritto “è un Dio colui che iuta i propri simili”. Un Dio laico e generoso. Come deve essere, anche per chi non crede.

Un po’ di storia. Un doveroso omaggio a Gian Franco Zampetti, attore e regista magionese. Gian Franco fu il primo, almeno in Umbria, a sperimentare il coinvolgimento dei detenuti (allora al carcere di Piazza Partigiani), direttore il dottor Leoni, coi buoni uffici di don Alfiero Boccioli. Erano i primi anni Ottanta e l’esperienza fu rivoluzionaria (è passato un quarantennio!). È bello sapere che Vittoria Corallo ha ripreso quel filo rosso di cultura e umanità: veri pilastri del teatro. Di ieri e di sempre.