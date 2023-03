INVIATO CITTADINO Neanche il terremoto ferma i Cantori di Perugia

A mali estremi… estremi rimedi. E, quando il destino rema contro, si può sempre trovare una scappatoia dignitosa.

Quei Cantori di Perugia non li ferma neanche il terremoto. Non potendo accedere a Palazzo Gallenga, si sono esibiti in piazzetta Puletti.

Era tutto pronto per la celebrazione della figura del Maestro Antonio Bartolini cui, due giorni prima, era stato dedicato un convegno nel 50.mo anniversario della scomparsa.

Era previsto che giovedì 9 marzo, alle ore 17:30, i Cantori di Perugia si esibissero in Aula Magna dell’Università per Stranieri. Accompagnati al pianoforte da Oreste Calabria e diretti da Vladimiro Vagnetti. Proponendo i Canti popolari umbri che Bartolini trascrisse salvandoli dalla dispersione. Fu un’operazione da demoantropologo musicale, che il Maestro condusse con tenacia e sacrificio personale.

E la città, su impulso dell’Agimus di Salvatore Silivestro, ha inteso ricordarne, e onorarne convintamente, il nome e la memoria.

Dunque, tutto pronto. Ma ecco intervenire la variabile imprevista del sisma. Da qui la chiusura dell’Ateneo e la decisione di Vagnetti e dei Cantori di non mandare sprecato quel lavoro di accurata preparazione.

Ed ecco la decisione, estemporanea e propositiva, di esibirsi al sicuro, nella piazzetta di recente riqualificazione, intestata a Ruggero Puletti, insigne italianista e già docente all’Unistra.

Decisione sensata e apprezzata dai non molti spettatori che hanno avuto il privilegio di assistere alla performance. Che, ci si augura, possa essere riproposta adeguatamente in data da destinarsi.