Matteo, 22 anni, e la laurea triennale in canto lirico presso il conservatorio "Francesco Morlacchi" di Perugia

Laurea triennale in canto lirico presso il conservatorio “Francesco Morlacchi” di Perugia. Alloro in capo a Matteo Mencarelli, 22 anni, da Colle San Paolo, Tavernelle. Tesi su ‘La cantata profana per voce di Baritono’, tema di particolare interesse musicologico.

Votazione di 110 e lode più la menzione d’onore.

Docenti di lusso per questo giovane promettente e impegnato. Lo vedremo di certo in palcoscenici prestigiosi.

La docente di canto è Maria Grazia Pittavini che è anche stata relatrice della laurea. Pianista accompagnatrice Linda Di Carlo. Docente di arte scenica: Serenella Isidori (anche correlatrice della laurea).

Ebbi modo di ascoltare Matteo l’anno scorso in un concerto benefico, apprezzandone il talento e la generosità. Auguri di cuore. In foto con la fidanzata, anche lei musicista.