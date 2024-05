Cantieri sulla E45, il nuovo cavalcavia prende forma: il punto sui lavori

Anas annuncia con una nota che "la scorsa notte ha eseguito le operazioni di varo del nuovo impalcato del cavalcavia che sovrappassa la E45 a Promano".

Il vecchio cavalcavia "era stato danneggiato strutturalmente da un mezzo pesante fuori sagoma e successivamente demolito - spiegano da Anas - . Il nuovo impalcato, completamente in acciaio, è lungo 25 metri per un peso complessivo di 45 tonnellate. È stato assemblato in loco e sollevato con una speciale gru di circa 400 tonnellate e calato sulle spalle esistenti". E ancora: "Successivamente sarà eseguito il getto della soletta in calcestruzzo e saranno realizzate le barriere laterali e la pavimentazione. Il completamento dei lavori - conclude la nota - è previsto entro il mese di luglio".