Cantieri Anas, lavori nella galleria della Flaminia: strada chiusa

Ancora lavori Anas. A partire da lunedì 5 ottobre lavori di ammodernamento dell’impianto di illuminazione della galleria “Colle del Prete”, sulla strada statale 3 “Flaminia” a Nocera Umbra, in provincia di Perugia.

L’intervento prevede il rifacimento dell’impianto di illuminazione e la sostituzione delle vecchie lampade con LED di ultima generazione.

Per consentire i lavori, spiega l'Anas, "sarà necessaria la chiusura al traffico della SS3 “Flaminia” in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Nocera Umbra e Gaifana, esclusivamente in orario notturno tra le 22:00 e le 6:00 del giorno successivo, dal lunedì al venerdì. Il traffico sarà deviato sulla viabilità secondaria (strada regionale 3) con indicazioni sul posto. Il completamento è previsto entro la fine del mese di ottobre".