Cerco un miracolo di Natale: l'adozione di Brando e Teresa, due cani salvati e ora inseparabili

Chiara Roscini Vitali, presidentessa dell’associazione Pets’ Sweet Home Perugia, chiede aiuto per un affido di coppia, per non separare due cani cresciuti insieme.

Con un post sui social racconta quello che vede ogni giorno con i suoi occhi, descrivendo "giorno dopo giorno, ciò che queste due anime innocenti hanno fatto dal momento che si sono incontrate,riconosciute. Le loro storie sono diverse, lontane - scrive la presidentessa - Brando è stato recuperato da una brutta situazione. Quando è arrivato non riusciva nemmeno a stare sulle sue zampe, la debolezza del posteriore non gli permetteva di correre e saltare come tutti i cuccioli (tranquilli ora non si ferma un attimo!). Non so da dove venga. Niente sul suo passato".

Anche Teresa "era una randagia che ha trovato rifugio nella stalla di un privato per partorire otto splendidi cuccioli, nemmeno a dirlo, tutti adottati in poco tempo! - dice ancora Chiara Roscini Vitali - Oggi loro due sono qui con me e inseparabili. Forse per Brando, Teresa, è la mamma da cui è stato sottratto troppo in fretta. E per lei, lui rappresenta la gioia, il gioco, quella leggerezza in grado di farla uscire dalla timida corazza in cui ha vissuto rinchiusa per la paura".

Poi l'appello: "Cerco un'adozione di coppia (possibilmente in Umbria!). Che non sia un regalo di Natale, ma che somigli molto di più a un miracolo di Natale".

Brando, 3 mesi. Futura taglia media (20/25 chilogrammi, microchippato, vaccinato e sverminato.

Teresa, 2 anni, 10 chilogrammi, taglia piccola, microchippata, vaccinata e sterilizzata.

Controlli pre e post affido. Info: 3491783668

