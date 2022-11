INVIATO CITTADINO Vietato introdurre cani in ascensore ma, nel suo caso, si può fare un’eccezione

Vietato introdurre cani in ascensore ma, nel suo caso, si può fare un’eccezione. Quando la segnalazione assume i toni della denuncia. E qualcuno fa marcia indietro.

Il nostro servizio di ieri ha colpito nel segno, inducendo chi di dovere a innestare la retromarcia.

Tanto che la ‘padrona’ di Rey ci ringrazia e fa sapere che l’amministratore del palazzo le comunica per iscritto "che può tranquillamente far prendere l’ascensore al suo animale come ha sempre fatto".

Tutto è bene quel che finisce bene. Però, delle due l’una: o la regola vale, sempre e comunque, o è il caso di modificare l’avviso pubblicato in pagina.

In ogni caso, buon per Rey (pulito, vaccinato, educato, profumato, rispettoso) che – a dispetto dell’idiosincrasia per le scale – potrà giustamente entrare in ascensore. Ma un minimo di coerenza richiede che quell’avviso, rivolto all’universo mondo canino, venga drasticamente modificato. Anche perché illegale.

Nel giugno del 2013 è entrata in vigore la modifica alla legge secondo cui il regolamento di un condominio «non può porre dei limiti alle destinazioni d’uso delle unità di proprietà esclusiva, né vietare di possedere o detenere animali di compagnia».

L’amministratore o il proprietario che imponga il contrario, pertanto, commetterebbe un atto illegale perché – recita il testo – starebbe "menomando i diritti personali ed individuali del condomino".

Dunque, un punto fermo stabilito dalla legge: chi vieta ad un condomino di avere un animale in casa, limita i diritti personali ed individuali del condomino stesso.

Quanto all’uso delle parti comuni, come l’ascensore, un esperto di diritto suggerisce che il condomino può tranquillamente utilizzarlo insieme alla propria bestiola. La parola a chi più ne sa.