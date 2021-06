Agricampus, un'occasione per passare un'estate in compagnia e divertendosi in campagna

Un'estate diversa con l'agricampus proposto da La Semente, cooperativa agricola sociale a Limiti di Spello, in provincia di Perugia. Una nuova avventura all’insegna dell’inclusione grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia con i campus estivi gratuiti dedicati ai bambini dai 3 ai 12 anni.

Il progetto è aperto a tutti i bambini che vogliano trascorrere giornate di gioco ed attività ricreative a contatto e alla scoperta della natura.

La Semente è impegnata da cinque anni nel comparto agricolo con la sua fattoria, unendo a quest’attività la ristorazione e l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, in collaborazione con istituzioni pubbliche, enti profit, con il variegato mondo del terzo settore e la comunità locale. Una realtà in grado di accogliere soggetti esterni attraverso il turismo sociale extralberghiero, grazie al suo agriturismo situato nello spazio della fattoria sociale, e percorsi del gusto.

Il progetto AGRICampus+ si inserisce dunque in questo percorso per realizzare un campus estivo orientato all’educazione ambientale e all’inclusione sociale. All’interno del progetto, in partenza al 21 giugno, saranno organizzati percorsi di crescita volti a stimolare e migliorare la conoscenza della natura e le capacità di socializzazione.

Il calendario degli AGRICampus+ prevede 3 cicli da 2 settimane ciascuno (dal lunedì al sabato):

- I° ciclo dal 21 giugno al 3 luglio - FASCIA ETA' 6-8 ANNI;

- II° ciclo dal 5 luglio al 17 luglio - FASCIA ETA' 3-5 ANNI;

- III° ciclo dal 19 luglio al 31 luglio - FASCIA ETA' 9-12 ANNI;

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero di segreteria (366.3891707).