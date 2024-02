Il ministro Sangiuliano nomina Alessandro Campi direttore dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano

Il primo cittadino di Perugia, Andrea Romizi, come anche il dipartimento di Scienze Politiche dell’ateneo cittadino, sui rispettivi canali di comunicazione hanno omaggiato e augurato buon lavoro al docente Alessandro Campi, per esser stato nominato nuovo direttore dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano dal Ministro della Cultura, con decreto del 22 febbraio 2024.

L’incarico ricevuto dal ministro Sangiuliano ha la durata di sei anni e rappresenta per la città e per l’Università motivo di grande orgoglio. Non a caso il sindaco Romizi ha scritto: “Questa nomina non solo riconosce lo straordinario contributo del professor Campi nel campo della storia italiana ma dona lustro e prestigio all’intera città di Perugia e alla sua università di cui attualmente è professore ordinario di Storia delle dottrine politiche e di Scienza politica presso la nostra Università degli studi”.

“Sono felice, sento una grande responsabilità, spero di fare bene” scrive il docente accompagnando la buona nuova. Insieme all'importante nomina nazionale arriva il plauso non sono da parte delle istituzioni e dei cittadini tutti.