Perugia, notte in camper in centro storico nell'area riservata e giardini pubblici trasformati in toilette

“Campeggio libero in viale Indipendenza e giardini Moretti-Caselli usati come toilette a cielo aperto”. È la denuncia dei residenti che questa mattina si sono svegliati così aprendo le finestre di casa.

“Il pilomat si è rotto ormai da quasi 4 anni, a fine giugno hanno montato il palo per posizionare la telecamera ztl e fare le tracce per i cavi elettrici, ma da allora nulla è cambiato – racconta un residente – Stamattina ci siamo ritrovati questa jeep trasformata in camper, con targa belga, che ha stazionato tutta la notte. Uno degli occupanti è anche uscito, stamane, ha usato i giardini come bagno pubblico ed è rientrato nell’abitacolo”.

Come di consueto diverse le auto senza permesso in sosta sulle strisce gialle (ormai consumate e invisibili, anzi a quando una riverniciata?). “Oramai da qualsiasi parte del mondo arrivi, sai già che a Perugia è tutto permesso, tutti liberi” è uno dei commenti sulla pagina Facebook “Perugia sosta selvaggia”.

“Tanto qui è tutto permesso, anche nei siti per camperisti c'è scritto che a Perugia è tollerato il campeggio libero, al Parco della Verbanella ci sono spesso camper posteggiati che prendono 2 o 3 posti e lasciano i rifiuti nei cestini dei giardini, quando va bene, e scaricano il WC chimico nei tombini (li ho visti e ho urlato, ma la coppia di olandesi sui 30 anni e 2 metri per 2, mi ha riso in faccia)” è il commento di un altro utente.

“Ormai non se ne può più, siamo assediati da auto senza permesso, vetture con il tagliando disabili che non si sa perché vengono a sostare tutte qui, e poi i motorini, gli scooter, le moto, tutte in sosta in questa zona. Addirittura ce n’è uno che ha incollato sul parabrezza un foglio: ‘Mezzo elettrico posso parcheggiare sulle strisce blu’. Peccato che in zona non ci siano strisce blu e davanti alla chiesa di Sant’Ercolano non c’è un’area di sosta, ma tanto sembra che sia tutto permesso” conclude un altro residente.