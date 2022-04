INVIATO CITTADINO Le campane della cattedrale suoneranno tutte di nuovo… se i perugini saranno generosi

Le campane della cattedrale suoneranno tutte di nuovo… se i perugini saranno generosi. Colloquio col priore dei canonici Monsignor Fausto Sciurpa.

È la classica ciliegina sulla torta. E la realizzazione di un sogno: quello di poter ascoltare di nuovo il suono di tutte le campane della cattedrale. Adesso che tutta l’isola/castello di San Lorenzo risplende nel chiarore dei travertini ritornati al bianco originario.

Ne parlammo in occasione dell’intervento sul campanile, riportato all’aspetto di vertice identitario della prima chiesa perugina.

In quella torre ci sono, fra le altre, due esemplari più antichi (del Trecento e del Quattrocento) che riportano scolpite le immagini dei tre protettori.

Il fatto è che alcune campane sono mute da tempo. Il meccanismo, provato dall’usura e tecnologicamente superato, non ne può più. Basta aggiustarlo continuamente! Si tratta, peraltro, di interventi ripetuti, costosi e inutili.

Ciò che non funziona più va rimosso e sostituito.

È per questo che l’arciprete dei canonici, il monsignore-filosofo Fausto Sciurpa (foto), ha chiamato in causa una ditta specializzata perché stilasse un preventivo all’osso: servono 12 mila euro per rifare tutto ex novo, garantendo durata e assistenza tecnica in garanzia.

Non si tratta di una cifra stratosferica. La si può raggiungere anche senza creare un’apposita sottoscrizione. Basta recarsi in cattedrale e proporsi come mecenate. Perugini (e non) saranno accolti a braccia aperte. Ma bisognerà aprire il cuore… e il portafogli. Come è giusto che sia.

E pensate la bellezza di poter ascoltare il suono cadenzato della Lunga, la seconda campana che per mezz’ora annunciava il mattutino! Un suono non meno dolce e suggestivo della Viola, la campana di San Francesco al Prato cantata dal poeta perugino Claudio Spinelli.