Ospedale di Perugia, avviata la campagna di sensibilizzazione sulla violenza contro le donne

L’Azienda Ospedaliera di Perugia, in collaborazione con il Comando provinciale dei Carabinieri di Perugia, ha organizzato una campagna di sensibilizzazione in occasione della settimana contro la violenza sulle donne. L'iniziative si svolge dal 22 al 28 novembre negli ospedali italiani con il Bollino Rosa e che hanno al loro interno percorsi dedicati di accoglienza protetta per ricevere le donne vittime di violenza.

Sono stati circa sessanta gli accessi con codice rosa registrati al Pronto Soccorso di Perugia da gennaio ad ottobre 2023. Il codice rosa è un percorso di accesso al pronto soccorso riservato a tutte le persone vittime di violenza e abusi e prevede percorsi gender sensitive di accoglienza e presa in carico.

Nella giornata di oggi è stata inaugurata una installazione artistica, presso l’area espositiva al piano zero dell’ospedale e visibile fino al 7 dicembre, allestita dal Comitato Unico di Garanzia dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, per sensibilizzare la cittadinanza e il personale sanitario contro la violenza di genere nei luoghi domestici e di lavoro. Presente anche un info point, organizzato dal Comando provinciale dei Carabinieri di Perugia, con materiale a disposizione dove sono riportate informazioni utili e numeri telefonici da contattare – 1522 o 112 - con l’obiettivo di incoraggiare le donne vittime di violenza a rompere il silenzio.

Ad aprire l’evento la lettura di Giulia, giovane volontaria del servizio civile, che ha letto il racconto “Tre rospi” di Francesca Pecorella infermiera e scrittrice dipendente dell’ospedale di Perugia. Racconto inedito che ha ricevuto il primo premio “Anna Maria Mozzoni” al concorso nazionale “Inchiostro e Memoria 2023” del comune di Rescaldina in provincia di Milano.

Insieme al personale sanitario e ai componenti del C.U.G presente la Direzione aziendale del Santa Maria della Misericordia formata dal dottor Giuseppe De Filippis, direttore generale, dal dottor Arturo Pasqualucci, direttore sanitario e dalla dottoressa Rosa Magnoni, direttore amministrativo.

Sono intervenuti all’evento anche l’assessore al welfare e pari opportunità del Comune di Perugia, Edi Cicchi, il colonnello Sergio Molinari, comandante provinciale dei Carabinieri di Perugia, insieme al tenente colonnello Marco Sivori, comandante della sezione operativa nucleo informativo del comando provinciale e al capitano Teresa Messore, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Spoleto.