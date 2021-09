Campagna contro la cecità, a Perugia visite di prevenzione delle malattie della retina e del nervo ottico

In piazza IV Novembre verrà allestita una struttura mobile di circa 100 metri quadri

Nei giorni di giovedì 2 e venerdì 3 dalle ore 10 alle ore 18 prenderà il via la campagna di prevenzione delle malattie della retina e del nervo ottico curata dall'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità IAPB Italia onlus. In piazza IV Novembre verrà allestita una struttura mobile di circa 100 mq, appositamente attrezzato con dispositivi medico diagnostici ad alta tecnologia. Gli esami oculistici previsti sono finalizzati all’individuazione precoce delle principali malattie della retina e del nervo ottico. L’intero percorso ha una durata complessiva di 15-20 minuti.

Nel rispetto delle prescrizioni anti Covid, potranno accedere solo le persone in possesso di Green Pass o di risultato negativo di tampone rilasciato entro le 48 ore precedenti. Saranno inoltre fruibili dispositivi di protezione quali gel e mascherine. Tutta la strumentazione sarà sanificata dal personale del truck a ogni visita, mentre a fine giornata, verrà sanificato l’intero mezzo.