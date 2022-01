Avvocati al voto, la Camera penale rinnova i vertici: ecco la lista dei candidati

Gli avvocati penalisti di Perugia sono chiamati al rinnovo dei vertici della Camera penale di Perugia Fabio Dean” nel corso dell’assemblea di martedì 1 febbraio 2022 dalle ore 10 in poi nell’Auditorium della Lega Nazionale Dilettanti a Prepo.

E c’è subito una lista a scendere in campo con volti nuovi e qualche ritorno sulla scena.

La Lista 1 si presenta con il candidato presidente Marco Angelini (avvocato e professore universitario), insieme a Camillo Carini (consigliere in carica), Maria Cristina Ciace (consigliere in carica), Valerio Collesi, Donatella Donati (attualmente tesoriere dell’associazione), Mattia Masotti, Carla Ragna, Massimiliano Sirchi (già consigliere in passato) e Francesco Gatti (in passato già consigliere dell’associazione e poi dell’Ordine degli avvocati).

La Lista 1 si pone in continuità (vista la presenza di alcuni consiglieri in carica, ma non è detto visto che due anni fa la battaglia elettorale fu molto accesa) con il consiglio direttivo uscente presieduto dall’avvocato Vincenzo Bochicchio.

Attualmente gli associati con diritto di voto sono 75.

Quella presentata è l'unica lista (scaduti i termini per altre squadre), ma in lizza ci sono anche gli avvocati Alberto Catalano e Giuseppe De Lio, da indipendenti.