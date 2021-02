Nomine & Poltrone - Camera di Commercio dell’Umbria, eletta la giunta: tutti i nomi

Dopo l’insediamento del Consiglio camerale, che ha eletto Giorgio Mencaroni presidente della neo istituita Camera di Commercio dell’Umbria, è stata eletta la Giunta Camerale, organo esecutivo dell’ente, che affiancherà il Presidente nella consiliatura che rimarrà in carica nel quinquennio 2021 – 2026.

Composta da sette membri più il Presidente, membro di dirittto, la Giunta camerale dell’Umbria ha visto la presenza di 4 componenti rappresentanti dei settori Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e garantito la presenza di entrambi i sessi.



Al termine delle votazioni il Segretario Generale Mario Pera ha dato lettura dello spoglio e comunicato i risultati che hanno portato alla composizione della prima Giunta della neonata Camera di Commercio dell’Umbria che risulta così composta: Giorgio Mencaroni, Presidente, Chiara Pucciarini in rappresentanza del Settore Commercio, Gianluigi Angelantoni per il settore Industria, Mauro Franceschini per il settore Artigianato, Giampaolo Farchioni per il settore Agricoltura, Roberto Giannangeli per il settore Servizi alle Imprese, Roberto Palazzetti per il settore Servizi alle Imprese, Carlo Di Somma per il settore Servizi alla Persona.

“Con la nomina della prima Giunta camerale, completiamo il percorso istitutivo della prima Camera di Commercio dell’Umbria” ha affermato con soddisfazione il Presidente Giorgio Mencaroni, al termine della proceduta di elezione della Giunta, tenuta stamane A Perugia, presso il Centro Congressi di via Pellas.

“La Camera dell’Umbria può contare su una giunta di alto profilo, colleghi di valore ed esperienza, espressione della rappresentanza associativa del territorio. E mi sento di sottolineare che anche questa elezione si è svolta nel segno della coesione e della condivisione: elementi necessari in grado di garantire alla Camera dell’Umbria forza e autorevolezza adeguate, per dare risposte a tutte le imprese umbre, che stanno vivendo uno dei momenti più drammatici della loro esistenza”.