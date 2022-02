Cambio di sesso senza operazione, il Popolo della Famiglia contro la rettifica dei documenti

Il Tribunale di Perugia autorizza la rettifica dei documenti in base al sesso percepito. Il Popolo della Famiglia interviene in merito alla sentenza (pubblicata in esclusiva da Perugia Today) del Tribunale di Perugia che impone all'ufficio di Stato civili di modificare il sesso e il nome sui documenti di un cittadino che ha effettuato la transizione a donna, pur non essendosi sottoposto all'intervento chirurgico.

Trans chiede il cambio di sesso nei documenti senza operazione, il Tribunale di Perugia autorizza la modifica: "Tutelare la salute"

"Questa sentenza, come altre in giro per l’Italia confermano un trend nel ruolo dei giudici ad esprimersi non più in base ai dati naturali, partendo dalla base della nostra esistenza, ma in base alla percezione. Tutto ciò è grave, essendo che la percezione di sé può essere un terreno scivoloso verso cambiamenti continui dove la legislatura non può giocare in base alle richieste che sopraggiungono, ma deve mantenere quella solidità giuridica che deve basarsi su dati naturali veri" scrive in una nota Saimir Zmali, coordinatore regionale Popolo della Famiglia dell'Umbria.