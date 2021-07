Perugia, a Santa Lucia traffico in tilt per i tamponi anti Covid: ordinanza del Comune

Traffico in tilt al punto tamponi di Santa Lucia, scatta l'ordinanza del dirigente del Comune di Perugia per ripristinare il senso unico.

Da martedì 27 luglio, annuncia la Usl Umbria 1 con una nota, "il punto di drive through di Santa Lucia di Perugia, al parcheggio di Umbra Acque, sarà aperto dalle ore 8 alle 13 (non più dalle 8 alle 14)". Nella giornata di lunedì 26 luglio, prosegue la Usl," a causa dell'aumento delle richieste di tamponi si è creata una maggiore fila di automobili in attesa. Si invitano i cittadini a rispettare gli orari e i giorni di convocazione".

E non è finita qui. Firmata l'ordinanza del Comune di Perugia che ripristina il senso unico di marcia in strada Santa Lucia, nel tratto tra via Pigafetta e viale dell’Ingegneria. "La circolazione nel tratto interessato sarà disciplinata a file parallele, con la corsia di destra riservata alla circolazione dei veicoli diretti al drive through in strada Santa Lucia 11/ter e la corsa di sinistra riservata alla circolazione dei veicoli diretti in viale dell’ingegneria e all’abitato di Santa Lucia", spiega Palazzo dei Priori.