Cambio al vertice di Farma Service Centro Italia: le nomine

Cambio al vertice di Farma Service Centro Italia, la società di servizi costituita nel 1992 da Federfarma Perugia, Federfarma Terni e Federfarma Umbria.

Per tanti anni guidata dal dottor Augusto Luciani, la struttura che è arrivata a impiegare negli anni oltre 40 dipendenti e che si pone come partner delle farmacie fornendo loro un supporto completo ed efficiente per ogni esigenza, ha una nuova presidente, la dottoressa Claudia Pimpinelli, titolare di farmacia ad Agello e un nuovo consiglio di amministrazione.

Farma Service Centro Italia è un’azienda particolarmente strategica, vanta un servizio di tariffazione e notulazione ricette che è stato uno dei primi a essere fondato in Italia, quindi un corposo ufficio contabilità che si avvale non solo di dipendenti ma anche di consulenti esperti in ambito fiscale, e anche dell’ufficio sicurezza, formazione e privacy in grado di assistere la farmacia in ambiti particolarmente delicati, che presuppongono competenza e continui aggiornamenti.

“Ringrazio i consiglieri per la fiducia. Questa azienda vanta delle professionalità importanti – dichiara la neo presidente Pimpinelli -. Come tanti settori, anche quello delle farmacie sta cambiando velocemente, per questo bisogna accettare nuove sfide, proiettarsi in avanti, senza perdere di vista i capisaldi della nostra tradizione. So che è una bella responsabilità succedere al dott. Luciani, per tanti anni guida dell’azienda; contiamo sull’affiatamento del gruppo, sull’attaccamento alla struttura sempre dimostrato da dipendenti e collaboratori, per raggiungere dei risultati importanti”.

Il nuovo consiglio di amministrazione di Farma Service Centro Italia è così composto: presidente Claudia Pimpinelli, vice presidente Stefano Monicchi, amministratore delegato Gianluca Ceccarelli, consiglieri: Carlo Bondi, Francesco Brutti, Gian Paolo Caldari, Giuseppe Cenci, Mario Dragoni, Francesco Rustichelli.