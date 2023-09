Raccolta differenziata, dal 9 ottobre cambiano giorni e orari di conferimento

Cambia la raccolta differeniata. È stato presentato questa mattina nella sala Rossa del Comune di Perugia, alla presenza dell’assessore all’ambiente Otello Numerini e del direttore operativo di Gesenu Massimo Pera, il progetto di miglioramento della raccolta differenziata nel centro storico di Perugia “Ripartiamo dal Centro” voluto dall’Amministrazione comunale e dal gestore Gesenu. Hanno partecipato anche il dirigente dell’Unità operativa Ambiente e Energia del Comune di Perugia, Vincenzo Tintori, e il direttore dell’Auri, Giuseppe Rossi.

L’obiettivo, visti i buoni risultati finora ottenuti (la città di Perugia riesce oggi a differenziare intorno al 71% dei rifiuti raccolti) è quello di ottimizzare il servizio di raccolta differenziata finalizzato al miglioramento del decoro urbano della città e all’aumento della qualità dei rifiuti raccolti.

“Le misure introdotte – dichiara l’assessore Numerini - perseguono lo scopo di migliorare ancora la percentuale e la qualità della raccolta differenziata. L’obiettivo indicato dalla Regione è il 75 per cento e Perugia è intenzionata a fare la sua parte. A breve, tra l’altro, porteremo in giunta il progetto che introdurrà a Ponte San Giovanni un sistema di raccolta basato su porta a porta e isole ecologiche informatizzate nell’ambito degli interventi finanziati dal Pinqua”.

Nello specifico verranno introdotte alcune migliorie, che, pur mantenendo l’attuale sistema, lo renderanno più funzionale ed efficiente.

Ecco nel dettaglio le principali novità.

- Cambia il giorno di ritiro del Vetro: la modifica principale relativa al calendario di raccolta delle utenze domestiche singole consiste nel cambio del giorno di raccolta del vetro, che passerà dall’attuale venerdì alla domenica sera.

- Potenziamento del servizio RaccoglinCentro: considerato il successo di questo importante servizio, le fermate delle tre linee del servizio passeranno dalle attuali 9 a 10. Nello specifico sono state soppresse le fermate scarsamente utilizzate ed aggiunte su ogni linea “nuove” fermate, per un totale di 30 fermate. Saranno altresì migliorate le tabelle con gli orari poste nelle varie fermate.

- Distribuzione delle attrezzature presso stand: a partire da martedì 19 settembre sarà a disposizione di tutte le utenze uno stand in piazza della Repubblica, al fine di fornire tutte le attrezzature necessarie ad una corretta raccolta differenziata dei rifiuti. Tutti coloro che sono nuove utenze prive di attrezzature, oppure coloro che avranno necessita di cambiare e/o sostituire i mastelli, ritirare nuovi kit di sacchi per la raccolta differenziata, o più semplicemente ricevere informazioni sulla corretta separazione dei rifiuti, potranno recarsi presso lo stand che sarà attivo da martedì 19 settembre a sabato 7 ottobre (dal lunedì al sabato ore10-19). Presso lo stand quindi sarà possibile ritirare mastelli, kit di sacchi per la raccolta differenziata e il transponder portatile per il conferimento al “RaccoglinCentro”.

Il kit di mastelli/sacchi verrà consegnato alle utenze domestiche previa compilazione del contratto di comodato d’uso gratuito riportante tutti i dati identificativi dell’utente al quale verranno assegnati i contenitori. Gli stessi potranno essere ritirati direttamente dall’intestatario della bolletta Tari oppure da altra persona, presentando obbligatoriamente una copia dell’ultima bolletta e delega.

- Nuovo materiale comunicativo: al fine di agevolare ulteriormente la corretta separazione dei rifiuti e aumentare la qualità dei rifiuti differenziati, sono stati aggiornati tutti i materiali comunicativi. Presso lo stand si potranno trovare la nuova guida pratica alla corretta separazione dei rifiuti, il nuovo calendario di raccolta, e il nuovo programma relativo al Raccoglincentro.

Il nuovo calendario di raccolta sarà attivo a partire da lunedì 9 ottobre.