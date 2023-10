Scuola di lingue estere dell'Esercito, dal 3 novembre subentra il generale di brigata Pietro Romano

Cambio al vertice, dal 3 novembre, per la Scuola di Lingue Estere dell’Esercito, ospitata nel complesso di Santa Giuliana a Perugia. Al generale di brigata Emiliano Vigorita, infatti, da quella data subentrerà il pari grado Pietro Romano, che ora opera presso lo Stato Maggiore dell’Esercito a Roma (settore Pianificazione finanziaria).

Entrambi sono stati ricevuti a Palazzo dei Priori dal sindaco Andrea Romizi. Un incontro cordiale che ha fornito l’occasione per confermare gli ottimi rapporti istituzionali tra Comune di Perugia e Slee. Una realtà, quest’ultima, “di assoluta rilevanza per il territorio”, nelle parole del sindaco Romizi. In base a quanto emerso nell’incontro, la collaborazione pienamente ripresa dopo la crisi pandemica proseguirà e si approfondirà all’insegna della comunanza di intenti anche dopo il cambio al vertice della Slee.

A nome dell’amministrazione, il sindaco ha ringraziato per l’attività svolta il generale Vigorita, destinato a un nuovo incarico presso il Comando di Corpo di Armata di Reazione Rapida della Nato (Nato Rapid Deployable Corps – Italy, Nrdc-Ita) a Solbiate Olona, in provincia di Varese, e ha dato il benvenuto al generale Romano in vista del suo insediamento.