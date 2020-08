Calendario Polizia di Stato 2021, il ricavato della vendita in beneficenza: il progetto e come acquistarlo

Torna anche per il 2021 il calendario della Polizia di Stato il cui ricavato delle vendite sarà devoluto in beneficenza. Quest’anno, grazie alla partnership con Unicef, il calendario sosterrà il progetto connesso all’emergenza coronavirus e una quota sarà devoluta al Piano di assistenza “Marco Valerio”, riservato ai figli dei dipendenti della Polizia di Stato affetti da patologie croniche.

Per questa edizione la Polizia ha deciso di celebrare, in dodici scatti, il 40esimo anniversario della Legge n.121 del 1981 che ha profondamente riformato l’amministrazione della pubblica sicurezza. Le immagini scelte, mese dopo mese racconteranno l’evoluzione della simbologia, dell’operatività e del concetto di prossimità. Il tutto attraverso la scelta di dodici temi portanti individuati nella legge di riforma e rappresentati con altrettanti scatti. Ogni fotografia sarà accompagnata da una parola emblematica.

Tutti i cittadini potranno prenotare il calendario da parete (costo 8 euro) e il calendario da tavolo (costo 6 euro), entro e non oltre il prossimo 21 settembre, facendo un versamento sul conto corrente postale nr. 745000, intestato a “Comitato Italiano per l’Unicef”. Sul bollettino dovrà essere indicata la causale Calendario della Polizia di Stato 2021 per il progetto Unicef “Emergenza Coronavirus”. Copia dell’attestazione di versamento dovrà poi essere presentata all’Ufficio Relazioni con il Pubblico della Questura.

La vendita dell’ultimo calendario ha permesso di devolvere più di 160mila euro al progetto Unicef “Trentesimo anniversario della Convenzione Onu dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”.