Oltre 150 anni di storia ed eventi per raccontare la nostra città: ecco il nuovo Calendario Civile di Perugia 2021

Dodici mesi per raccontare Perugia attraverso la memoria delle persone, dei fatti e degli eventi che hanno caratterizzato la storia della città tra il xx giugno 1859 e la fine del 2018. Nel Calendario Civile della città di Perugia 2021 sono riportati cenni storici della città, personaggi , avvenimenti , momenti celebrativi e più significativi, il tutto correlati anche da foto dell’epoca e contemporanee. Molte date, nomi ed eventi sono stati aggiunti o sostituiti; le schede di approfondimento sono state rinnovate tutte, alcune argomentano temi o personaggi già presenti, per il valore e il significato incisivo che hanno avuto nelle vicende cittadine, sul piano storico, sociale, culturale ad esempio: il poeta Sandro Penna, il XX Giugno 1859 e il XX Giugno 1944, il Defensor Civitatis Sant’Ercolano e la Fiera dei Morti, la liberazione dallo Stato Pontificio, alcune tradizioni popolari di origine contadina (il Segalavecchia) o urbana/operaia (il 1° maggio), Aldo Capitini e le sue proposte laiche e nonviolente, le iniziative educative dalla lunga storia, per citarne alcune.

L’iniziativa del calendario nasce dalla collaborazione di varie associazioni storiche cittadine. ALTReMenti, sez. Partigiane d’Italia Ponte Valleceppi e Sez. 28 marzo CGIL; Famiglia Perugina; IRES, Istituto Ricerche Economiche e Sociali; ISUC, Istituto per la Storia dell’Umbria Contemporanea; Micropolis, mensile di politica, economia e cultura; Società del Bartoccio; Società Generale del Mutuo Soccorso fra gli Artisti e gli Operai di Perugia.