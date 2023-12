È uscito "Arvisto 2024", curiosità, aneddoti e ironia nel calendario di "Ardillo in perugino"

È uscito il calendario "Arvisto 2024", un almanacco filosofico in vernacolo che raccoglie consigli, aforismi della nostra cultura popolare riadattati alla nostra epoca, e le prime 250 copie sono subito andate eusarite, così come la seconda ristampa.

Il calendario fa seguito al successo dei vari giochi da tavolo come "Lillero", "Bregno Unito" e degli zerbini irriverenti. Nell'almanacco il lettore potrà trovare ogni giorno una frase ironica adattata alla stagione o al mese in corso. Un calendario in stile "Ardillo" che gioca con il dialetto locale abbinandolo in alcuni casi all'inglese, sempre in chiave irriverente e mai volgare.

Il sottotitolo della prima edizione è: "Se quisto è l'anno della svolta, vojo gì dritto!". Frase che identifica l'animo perugino, sempre pronto alla critica su qualsiasi fronte, ma poi, nel momento di un cambiamento è il primo a dire: "se stava mejo quando se stava peggio!". Orgoglioso del proprio atavico disincanto.

Il calendario cerca di valorizzare le date simbolo della città: dal XX Giugno, ai patroni, citando, il primo maggio, Vittorio Gorini, si può acquistare qui o presso il Conad del Quasar Village, in cui c’è un corner permanente dei prodotti di Ardillo.

La pagina "Ardillo in Perugino" nasce per puro diletto nel 2012 su Facebook (Le frasi Celebri in Perugino) e successivamente su Instagram (@ardillo_in_perugino). La mission è quella di mantenere un livello umoristico non scontato e mai volgare. Purtroppo quando si parla di dialetto, specie nel nostro, non è facile rientrare in questi presupposti.