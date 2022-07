Fine settimana di fuoco, Perugia da bollino rosso: temperature fino a 35 gradi

Fine settimana di fuoco, Perugia da bollino rosso. Secondo le previsioni del Ministero della Salute e il bollettino delle ondate di calore aggiornato al primo luglio in città ci saranno 35 gradi sia sabato 2 che domenica 3 luglio. Venerdì primo luglio la temperatura massima percepita sarà di 34 gradi.

Il Comune di Perugia spiega che "A seguito del bollettino trasmesso in data odierna, venerdì 1° luglio 2022, dal Centro di Competenza Nazionale del Ministero della Salute con il quale è prevista anche per la giornata di domenica 3 luglio la temperatura massima percepita di 35 gradi con condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione a rischio, è dichiara attiva anche per la giornata di domenica 3 luglio 2022 la fase relativa al livello 3 – ondata di calore".