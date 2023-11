Quindici cittadini che hanno fatto la differenza: il prefetto Gradone consegna le onorificenze dell’Ordine “al Merito della Repubblica Italiana”

Il prefetto di Perugia, Armando Gradone, è stato un ottimo padrone di casa in occasione della cerimonia di consegna delle quindici onorificenze dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana.

Proprio dove esercita le sue funzioni ha accolto gli insigniti, i loro emozionati familiari e i sindaci dei luoghi a cui appartengono coloro i quali hanno onorato la nazione con il proprio operato.

Le persone che si sono distinte per la loro occupazione quotidiana sono docenti, avvocati, carabinieri, dipendenti, finanzieri e molte altre figure professionali che con il loro impegno e la loro perseveranza hanno svolto nel migliore dei modi il loro lavoro contribuendo a migliorare il mondo.

Nel caloroso e splendido salone Bruschi, durante il tramonto di questo mercoledì di fine novembre, Gradone ha sottolineato l’importanza dell’agire comune facendo riferimento alla metafora del colibrì.

Il colibrì cerca di spegnere un incendio nella foresta con una goccia nel becco mentre gli altri animali si danno per vinti, fa il suo dovere perché è l’unica cosa che può fare. Una metafora che esorta a fare la propria parte per il bene comune anche se apparentemente è come lottare contro i mulini a vento di Don Chisciotte.

“Questi diplomi contengono in se il riconoscimento di aver fatto ciascuno il proprio lavoro con dignità, sia per il modo in cui è stato svolto sia per l’impegno sociale” ha sottolineato Gradone, che insieme ai sindaci, ha consegnato le onorificenze ai meritevoli Antonio Russo, Fabrizio Baglioni, Giacomo Bartolini, Domenico Calabrò, Elena Chessa, Amedeo Cianfrone, Caldari Maria, Salvatore Erbetti, Claudio Fallarino, Catia Giovi, Mario Giuliani, Michele Marzoli, Matteo Moriconi, Mirco Temperini e Nicolò Scuderi.

Con il loro titolo di cavalieri questi cittadini umbri testimoniano il valore della dedizione, della professionalità e della solidarietà. Sono dei veri colibrì che con le loro gocce d’acqua hanno contribuito a spegnere fuochi. Un esempio di eccellenza e di virtù civica per tutta la comunità.