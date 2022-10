PERUGINERIE International Coffee Day, un’occasione per ricordare quella tostatura in via del Dado

International Coffee Day, un’occasione per ricordare quella tostatura in via del Dado.

Ieri, 1° ottobre, in tutto il mondo si è celebratala Giornata Mondiale del Caffè. Una ricorrenza per esaltare quella che si ritiene essere una delle bevande più consumate al mondo, dopo l’acqua.

Ebbene, sarebbe colpevole dimenticare la tostatura che Carla Schucani (Sandri) faceva nel solco della tradizione familiare.

Ne parlammo al Morlacchi, in occasione della Festa per i 150 anni della storica Azienda (foto).

In piazzetta del Dado, in un locale posto al pianoterra, entrando sulla destra, c’era uno strumento antico e affascinante (foto). Una stufa, alimentata a legna, collegata a un cesto metallico girevole sul quale si posizionavano, distesi, i chicchi di caffè crudo.

Un solerte dipendente si occupava di rilevare temperatura e tempi di tostatura, fidando della propria pluriennale esperienza. Dopo di che, riponeva i chicchi ancora caldi all’interno di un fusto metallico, dotato di un coperchio. Il profumo si spandeva per via dei Priori e corso Vannucci. Spesso lo si avvertiva dall’Accademia di Belle Arti in San Francesco al Prato.

Più volte Carla mi chiamava, sapendo che amavo assistere al procedimento, raro, unico a vedersi.

Ne rimanevo incantato. Peraltro, più d’una volta, l’amica pasticcera mi invitò ad aprire quel coperchio e ad avvicinare il volto. Si veniva colpiti, coinvolti e travolti da un effluvio di profumo talmente forte da stordire.

Ora quella macchina non c’è più. Non so se consegnata a qualche museo o smontata e distrutta. Certo è che costituiva un frammento di storia e antropologia perugina. Da conservare a futura memoria.