Caciottone di Norcia: iniziato l’iter per il riconoscimento dell’Igp

L’Associazione Caciottone di Norcia, dopo una lunga fase preliminare di studio e realizzazione del disciplinare di produzione dello storico formaggio, su iniziativa del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, ha visto riconosciuto l’ingente sforzo con la pubblicazione dello stesso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.



Con questo importante atto, il ministero competente, sentito il parere della Regione Umbria, ha dato formalmente inizio all’iter procedurale per l’ottenimento del riconoscimento della denominazione d’origine protetta (Igp) per il Caciottone di Norcia.“Un plauso particolare a tutte le persone, enti, associazioni di categoria, e ai produttori che hanno collaborato all’importante fase preliminare che ha permesso tutto questo; con la consapevolezza che, finito l’iter burocratico previsto dal regolamento comunitario, si potrà brindare tutti insieme per all’agognato traguardo raggiunto”. Questa la nota dell’associazione promotrice.