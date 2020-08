Caccia in Umbria, l'annuncio della Regione: "Tesserini venatori provvisori"

Un tesserino provvisorio per iniziare a sparare. A spiegare la situazione è la Regione Umbria: "A causa del mancato rispetto dei tempi di consegna da parte della tipografia aggiudicataria del servizio di stampa, i tesserini venatori 2020/2021 non sono ancora disponibili", sottolinea l’assessore regionale alla Caccia, Roberto Morroni.

"Tuttavia, per consentire il corretto avvio della stagione venatoria e per ridurre al minimo qualsiasi disagio ai cacciatori umbri, si procederà all’invio di un tesserino provvisorio da utilizzare per i giorni di caccia del mese di settembre, di cui alla lettera C) del calendario venatorio 2020/2021 (Deliberazione di Giunta Regionale n. 552 del 06/07/2020, n. 694 del 05/08/2020 e n. 724 del 07/08/2020). Non appena adottati gli atti necessari, sarà inoltrato il tesserino provvisorio alle Associazioni Venatorie".