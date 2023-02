INVIATO CITTADINO La proposta dell'assessore per omaggiare Sisto Mastrodicasa

Un busto ai giardini “Rosa e Cecilia Moretti-Caselli” di Viale Indipendenza. Per ricordare degnamente la figura di Sisto Mastrodicasa, padre del consolidamento strutturale degli edifici. Colui che si diceva sapesse ascoltare la voce dei muri. E, motivatamente. Viste le numerose realizzazioni portate a compimento a Perugia e non solo. Un chirurgo, un sarto dei muri, un innamorato (corrisposto) delle strutture edilizie.

La proposta esce dalla bocca, e dal cuore, dell’Assessore Leonardo Varasano nel corso della presentazione, in Sala dei Notari, del volume biografico scritto da Stefano Vicarelli e uscito per i tipi della Morlacchi editore, nella collana Umbri, da me fondata e diretta.

Immediata risposta entusiastica da parte del pubblico, numeroso e qualificato. Musica per le orecchie dell’ingegner Massimo Mariani, degno erede e figlio spirituale dell’ingegnere ponteggiano, nonché Presidente della Fondazione che ne onora il nome e la memoria.

Dice l’assessore e storico Leonardo Varasano: “La figura di Mastrodicasa è così rilevante, per il ruolo che ha avuto nell'impegno pubblico amministrativo e per l’alto profilo professionale, che credo meriti sia una via, sia un busto, che lo ricordi in maniera monumentale”.

Dunque, mentre giriamo la proposta alla Commissione Toponomastica, presieduta da Edi Cicchi, non possiamo non ricordare che dalla famiglia Mastrodicasa è anche uscito un patriota, Leonida, cui è intestato il “corso” ponteggiano.

“In quest'ottica – aggiunge Varasano – ritengo che il busto possa essere collocato, con un lavoro sinergico tra Comune e Ordine degli Ingegneri e Architetti, nella prosecuzione ideale dei Giardini Carducci che ha trovato collocazione al cospetto della chiesa di Sant'Ercolano”.

Per intenderci, ci riferiamo all’area verde attrezzata, ai piedi della Rocca Paolina, dove è collocata la storica Fontana del Tritone, qui traslata dalla piazza del Sopramuro.

Un luogo emblematico di persuasa peruginità. Ricorda Varasano: “Ci sono già Miliocchi e Dottori. Il terzo, autorevole, busto potrebbe essere, come avevo prospettato in Giunta, proprio quello di Mastrodicasa”.

Dunque la proposta è attraente e condivisa. Occorre adesso dare gambe all’iniziativa per poterla veder realizzata già nel corso del corrente anno. Aver completato l’operazione per il XX Giugno cittadino dell’anno in corso sarebbe un sogno, un trionfo di peruginità, un orgoglio. Motivato.