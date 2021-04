Coronavirus, riaprono le scuole e BusItalia torna all'orario scolastico per le corse dei bus

La scuola riprende. Già sono tornati in aula i ragazzi fino alla prima media e lunedì toccherà a quelli di seconda e terza media (per le superiori si ipotizza da mercoledì 14 aprile) e BusItalia modifica l’orario dei trasporti, rimettendo in funzione l’orario scolastico a partire dal 12 aprile.

“In relazione alla riattivazione della didattica in presenza per tutte le scuole primarie e secondarie di I grado, in linea con le disposizioni emanate dalle autorità competenti - si legge in una nota di BusItalia - dal 12 aprile 2021 tutti i servizi di trasporto su gomma urbani ed extraurbani dell’Umbria saranno svolti secondo la validità scolastica”.

Gli orari in vigore sono consultabili sul sito www.fsbusitalia.it alla sezione Umbria/Orari e linee, prestando attenzione all’indicazione “scolastico” nelle intestazioni e nelle legende delle pagine.