Stretta sui furbetti del biglietto: BusItalia raddoppia i controllori

Stretta sui furbetti del biglietto. BusItalia annuncia la partenza da lunedì 10 ottobre del "progetto di verifica straordinaria dei titoli di viaggio, che durerà almeno fino alla fine dell’anno". Ovvero una "più diffusa e capillare presenza di verificatori Busitalia, anche affiancati da personale esterno qualificato, sia a bordo dei mezzi che alle fermate. Il personale impiegato sarà più che raddoppiato nei giorni feriali e in quelli festivi in tutto il territorio regionale, sia sui servizi automobilistici (urbani ed extraurbani), sia su quelli ferroviari".

La nota di BusItalia prosegue anticipando che "Verranno effettuati controlli sistematici sia a bordo che alle fermate per verificare il possesso di regolare e valido titolo di viaggio da parte dei viaggiatori: in caso di irregolarità si procederà a norma di legge all’emissione del verbale di contestazione della violazione nonché all’accertamento delle generalità del viaggiatore nel caso non esibisca un valido documento di identità".