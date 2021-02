Buoni spesa comunali, riaperti i termini del bando del Comune di Cascia

C'è tempo fino alle ore 13 di venerdì 5 febbraio per presentare le domande per i buoni spesa del Comune di Cascia. Sono stati riaperti, infatti, i termini per ottenere il bonus.

Potranno beneficiare del bous coloro che al momento della presentazione dell’istanza non hanno fonte di reddito attiva e che non hanno accumuli bancari o postali a qualsiasi titolo superiori a 8.000 euro anche titolari di partita Iva in attesa dell’erogazione del contributo di cui al Decreto del Presidente Del Consiglio dei Ministri n°18 del 17/03/2020; coloro che hanno una fonte di reddito attiva calcolata per un importo non superiore a 350 euro per ogni componente nucleo familiare, in possesso di un regolare contratto di locazione, che non hanno accumuli bancari o postali a qualsiasi titolo superiori a 8.000 euro; coloro che hanno una fonte di reddito attiva calcolata per un importo non superiore a 250 euro per ogni componente nucleo familiare, che non sono soggetti al pagamento dell’affitto che non hanno accumuli bancari o postali a qualsiasi titolo superiori a 8.000 euro.

Nel caso in cui pervengano un numero di domande superiori alle risorse disponibili pari a 4.396,68 euro si provvederà alla riparametrazione nel contributo in maniera proporzionale rispetto al numero dei componenti di ciascun nucleo familiare.

La domanda va presentata mediante invio per posta elettronica ai seguenti indirizzi: info@comune.cascia.pg.it oppure pec a comune.cascia@postacert.umbria.it.

In caso di problematiche legate all’invio telematico si possono contattare i seguenti numeri: 0743.751337 – 0743.751366