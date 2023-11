"Umanità, empatia e sostegno, grazie al personale dell'ospedale di Perugia per l'esempio di buona sanità"

Riceviamo e pubblichiamo la testimonianza di una famiglia che ha dovuto affrontare la malattia e la morte di una persona molto cara, ma che ha anche voluto ribadire tutta l'attenzione, la cura e il supporto ricevuto dal personale dell'ospedale Santa Maria della Misericordia durante il periodo di ricovero del parente e anche nei momenti seguenti il decesso.

"Nel primo pomeriggio di mercoledi 15 novembre abbiamo dovuto ricorrere all'aiuto della Centrale operativa 118 dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia in quanto le condizioni di salute della mia mamma Elia, a seguito di una polmonite bilaterale, sono degenerate. Dopo essere stata trasportata immediatamente nella sala rossa del Pronto Soccorso, è stata ricoverata nel Reparto di Medicina interna angiologia e malattie arteriosclerosi fino alla mattina di venerdi 17 novembre, giorno in cui quest'ultima è venuta, purtroppo, a mancare. Io e la mia famiglia, in un periodo in cui si sente solo parlare di disservizi all'ospedale di Perugia e i medici e gli operatori sanitari tutti vengono continuamente diffamati, riteniamo doveroso testimoniare la straordinaria professionalità, umanità e gentilezza che ci hanno accolti a partire dai medici/sanitari del 118 fino a quelli del 'M.I.A.M.A.'. Affrontare una situazione familiare delicatissima e precaria supportati, tuttavia, dall'umanizzazione dell'assistenza e delle cure, dall'empatia e dall'aiuto dei medici, sono stati elementi essenziali ad alleviare il dolore che ci ha colpiti, e questo non lo dimenticheremo mai. Un ringraziamento speciale va dunque al dottor Francesco Borgognoni, al dottor Paolo Groff e al professor Matteo Pirro, direttori rispettivamente del Pronto soccorso-Centrale operativa, del Pronto soccorso e della S.C. Medicina interna angiologia e malattie arteriosclerosi e a tutti i medici, infermieri e operatori sanitari dei predetti reparti. Paulo Coelho scriveva: 'Raramente ci rendiamo conto che siamo circondati dallo straordinario'. Con infinita stima. Tiziana Fabbretti e famiglia".