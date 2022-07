INVIATO CITTADINO Buon compleanno, Pinocchio

Buon compleanno, Pinocchio. Ricorre quest’anno un duplice anniversario: 50 anni dal Pinocchio di Comencini, 20 da quello di Benigni, girato in Umbria. E il prossimo sarà il 140.mo anno dell’uscita dell’opera, edita in volume nel 1883 per l’editore Paggi di Firenze. Nel 2026 ricorrerà il secondo centenario dalla nascita.

Con l’Assessore alla Cultura del Comune di Perugia, Leonardo Varasano, l’Accademia del Dónca e con Luciano Zeetti (Museo del Giocattolo) stiamo elaborando un progetto di Natale perugino “pinocchiesco”. Non solo per celebrare le ricorrenze, ma anche per dare sfogo alla esigenza di divertimento dei bambini. I quali non avvertono sufficienti motivi per venire in Centro. Non trovando alternative alle giostrine, alle piste o ai percorsi di guerra che, francamente, sono ormai da riporre tra le esperienze superate. Abbiamo in animo di parlarne anche col sindaco Romizi.

Con l’occasione avremo modo di proporre la trasposizione teatrale del “Pinocchio m Perugino”, basato sulla mia traduzione dell’opera di Carlo Lorenzini nella lingua del Grifo.

Il libro più tradotto al mondo, dopo la Bibbia, fu da me voltato in lingua perugina su input di Monica Baldi, presidente nazionale dell’Associazione Pinocchio di Carlo Lorenzini, depositaria della copia autentica dell’opera.

Il libro in perugino, del 2014, fu corredato da una nota del sociologo Roberto Segatori e da un profilo critico di Claudio Brancaleoni, professore dell’Università di Bangor (UK). Illustrazioni del fumettista Claudio Ferracci, fondatore e anima della Biblioteca delle Nuvole, rarissimo prototipo di biblioteca del fumetto sorretta dal Comune di Perugia.

La rappresentazione teatrale fu da noi presentata alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, alla presenza di delegazioni di tanti Paesi non solo europei: universitari, amatori, collezionisti. Non so cosa abbiano capito della lingua perugina, ma fu un successo (foto).

Proponemmo lo spettacolo anche in piazza Podiani, con grande riscontro di pubblico, sia adulto che infantile. Della recita faceva parte anche Giuseppe Fioroni nel ruolo di Magnafòco, con tanto di organetto, suonato dal vivo. E fu un tripudio.

Il sipario col burattino era stato realizzato proprio da Beppe. Poi in giro per le scuole, su richiesta pressante di colleghi insegnanti

Nel corso dell’estate, con “Grifogirando” (spettacolo-affabulazione che stiamo portando per i quartieri per volere dell’assessore Varasano) offriamo “pillole” del nostro Pinocchio.

Ora ci pare giunto il momento di riproporlo alla città, in occasione delle ricorrenze che lo connotano.

E, in specie, nel corso del Natale. Che è, prima di tutto, festa dei bambini. Almeno nella forma. Perché, nella sostanza, l’opera offre anche a noi adulti più d’uno spunto di riflessione.