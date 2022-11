INVIATO CITTADINO Viale Antinori. Più buche di così… si muore

Viale Antinori. Più buche di così… si muore. La segnalazione-denuncia di un residente.

Che scrive: “Nei primi 100 metri (misurati a passi) di Viale Antinori, partendo dal semaforo dell'arco della Conca in direzione Viale Pellini, ho contato 13 buche, 2 delle quali profonde circa 15/20 centimetri. Un autentico percorso di guerra”.

E lamenta: “È uno strazio soprattutto per chi, come me, è costretto a percorrere quel tratto di strada più volte al giorno”.

Frequenti e significativi i danni riportati. “Dieci giorni fa ho dovuto sostituire tre pneumatici nell'arco di una sola settimana (lo posso documentare) tutte messe fuori uso dalle buche perugine”.

Con ironia e rabbia: “Ricordo di aver visto qualcosa di simile solo in Romania, alla fine del secolo scorso, o in Serbia subito dopo la guerra”.

La precisazione: “Lì però erano state provocate dai bombardamenti, non dalla mala gestio amministrativa”.

Amara considerazione. “E pensare che ci troviamo in Centro Storico per cui, ai maggiori obblighi previsti a carico dei proprietari residenti, dovrebbe corrispondere una superiore attenzione nella cura e manutenzione di ciò che è pubblico”. Nessun commento.