Buche in via Jacopone da Todi, i residenti: "Dopo 60 anni sarebbe ora di rifare l'asfalto"

Sessant'anni fa la prima asfaltatura di via Jacopone da Todi a Perugia, a opera dei residenti. Un'asfaltatura che ormai segna il tempo, con la strada segnata dalle buche.

La segnalazione arriva dai resideni all'associazione "Perugia:Social City", con il tono ironico di chi avrebbe capito perchP non si procede a una nuova sistemazione: conservare il ricordo di quell'azione civica di 60 anni fa.

Un evento storico come quellasfalto "che in questi giorni compie circa 60 anni di vita!".

"Come hanno raccontato, alla nostra associazione coloro che sono i vecchi residenti, nei primi anni ‘60 è stata stesa la prima e l’unica bitumatura della sua storia in quella via che, fino a quel momento, era solo una via sterrata e senza alcuna importanza, catalogata come 'strada vicinale' ma che già fino da allora, erano in costruzione i primi palazzi, futura memoria della zona residenziale che è diventata in seguito - scrive Giampiero Tamburi di Perugia: Social City - Ma, ad onor di cronaca, neanche per la prima e unica asfaltatura il Comune ha voluto spenderci un centesimo (delle allora lire!), rimandando a dire ai residenti, la quale necessità l’avevano richiesta con una petizione indirizzata all’allora sindaco, che la spesa l’avrebbero dovuta sostenere loro e così fu fatto: accettando e spendendo di tasca loro la somma necessaria".

I residenti segnalano che la strada è ormai "ridotta in un modo alquanto disastrato, come si vede dalle foto allegate, ma i residenti di oggi non hanno la minima intenzione di mandarla come è nella storicità della stessa via! Ma non per questo rinunceranno a far valere i loro diritti anche se questo volesse dire far cambiare opinione a chi, senza una logica apparenza di intervento, hanno determinato quali strade si e quali no dovessero essere messe a nuovo nel quartiere della Pallotta!".