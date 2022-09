Tombini sfondati e marciapiedi occupati, la rabbia dei genitori a Pila: "Impossibile camminare senza scendere sulla strada"

Un tombino sfondato nel mezzo di un marciapiedi. La segnalazione viene da una coppia di genitori che abita a Pila.

"Salve, siamo una mamma e un papà, residenti nella località Pila e tutti i giorni usciamo con i nostri bimbi di 2 anni e 4 anni, sia a piedi sia con la bici. Già di per sé i marciapiedi in questa zona hanno una manutenzione pari a zero, in alcuni punti sono invasi dalle campane per la raccolta del vetro, in tantissime parti non presentano scivoli per la salita e discesa ma uno scalino (pensate quanto sono fruibili con un passeggino o una carrozzina), presentano dossi dovuti alla crescita delle radici degli alberi adiacenti (per una scelta poco ragionata del verde pubblico) - si legge nella segnalazione - Ma la cosa grave è che in questo preciso punto, come dimostrano le foto, si è formata una buca vicino al tombino dove il piede di un adulto ci entra quasi, ma il piede di un bimbo ci finisce dentro benissimo e c'è un dislivello di almeno 50 centimetri al di sotto del piano di camminata".

Da qui la richiesta di intervento al Comune di Perugia: "Deve prima succedere un incidente prima che qualcuno venga a riparare come si deve il marciapiede? E perché no, fare una revisione a tutti quelli limitrofi e sistemare quelli che necessitano di intervento?".