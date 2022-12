Perugia, i consiglieri comunali della Lega: "Il piano asfaltature non basta più, servono investimenti per mezzi e personale"

Il piano per risanare le strade di Perugiac'è, ma servono interventi ulteriori con nuove risorse. I consiglieri comunali della Lega intervengono sulla questione buche stradali e chiedono investimenti per mezzi e personale.

"L’amministrazione comunale di Perugia ha già predisposto una serie di interventi importanti per il rifacimento del manto stradale delle strade di competenza comunale, ma c’è assoluta urgenza di mettere in campo ulteriori risorse - esordiscono i consiglieri comunali della Lega di Perugia Lorenzo Mattioni, David Bonifazi, Roberta Ricci e Luca Valigi - ci arrivano continuamente segnalazioni di cittadini che ci rappresentano situazioni di grave pericolo nelle strade del perugino a causa della presenza di buche dovute al deterioramento del manto stradale, ancor più compromesso a causa delle recenti piogge".

Consapevoli dell’impegno dell'amministrazione al fine di mettere in sicurezza le strade, secondo i consiglieri della Lega serve uno sforzo in più e prevedere "investimenti più cospicui da destinare sia all’acquisto di mezzi all’avanguardia sia all’assunzione di ulteriore personale addetto" dicono i quattro esponenti leghisti a Palazzo dei Priori.

Nel loro intervento, però, sottolineano un’altra problematica: quella relativa ai lavori realizzati da aziende private che effettuano scavi per passare cavi o per il rifacimento delle tubature.

"Alla luce delle segnalazioni che ci giungono crediamo sia opportuno intensificare il controllo dei materiali che vengono poi utilizzati in fase di riasfaltatura dalle aziende in questione e riteniamo importante che sia l’amministrazione comunale ad effettuare queste verifiche. Avere strade sicure è fondamentale ed è una delle priorità della Lega sin dall’inizio del nostro mandato, per questo continueremo a monitorare il tema con attenzione e serietà affinché le problematiche vengano risolte", concludono i consiglieri della Lega di Perugia.