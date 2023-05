Via Torelli. Viaggio in 80 buche. Parafrasando Giulio Verne. Ma l’odissea prosegue in via Calindri

INVIATO CITTADINO. Via Torelli. Viaggio cittadino in 80 buche. Parafrasando Giulio Verne. Ma l’odissea prosegue in via Calindri. Con la specialità esclusiva della doppia buca. Un’opzione da registrare con brevetto.

Infatti, a seguito di ripristini sopra ripristini, il manto stradale presenta la rarità della buca “doppia” a distanza ravvicinata [foto in gallery]. I numerosi nostri servizi attestano la vetustà e la gravità del problema. Nonché la reazione stizzita dei residenti che proprio non ne possono più [INVIATO CITTADINO La rivolta dei residenti di via Torelli e Calindri: strade dissestate, pronto un comitato (perugiatoday.it)].

Non solo un danno per pneumatici e sospensioni, ma un rischio esiziale per chi si muove sulle due ruote. Abbiamo visto un giovane driver volare rovinosamente, con zainetto e tutto, pronunciando parole di “apprezzamento” per la cura e la manutenzione (mancata) della strada che fa il periplo del colossale edificio, disegnato dal grande architetto perugino Bruno Signorini.

Abbiamo già segnalato le frequenti e reiterate rotture della condutture idrauliche. Delle quali i ripristini costituiscono il frutto avvelenato [ INVIATO CITTADINO Via Torelli, un colabrodo: quasi un intervento al giorno per i motivi più diversi (perugiatoday.it) ].

Con le piogge del periodo, la situazione si è aggravata. Viene in mente il film “Il federale” con Ugo Tognazzi che avverte “Buca, buca con acqua!”. Ieri e oggi lo spettacolo era ancora più indecoroso. E pericoloso.

Ma questo non è un film, bensì la triste realtà di quanti – residenti e non – abbiano la (s)ventura di transitare per questa bretella urbana che mette in comunicazione San Galigano e via Annibale Vecchi. Una scorciatoia molto utilizzata per raggiungere da sotto la zona universitaria della Conca.

E non c’è niente da ridere. Ma da provvedere. Al più presto. Parliamo a Umbra Acque e al Comune di Perugia, per quanto di rispettiva competenza.